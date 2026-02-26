Закрыть
В Удмуртии бывший сотрудник Агентства по страхованию вкладов получил срок за взятку

16:25, 26 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#взятка
Источник фото: Суды Удмуртии
Фигурант действовал в составе организованной группы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске суд вынес приговор по уголовному делу о получении взятки в размере 3,5 млн рублей. На скамье подсудимых оказались бывший сотрудник госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» В. А. Столбов и адвокат, сотрудник ООО «ППК «Реал» С. В. Чирков. Об этом сообщили в пресс-службе судов Удмуртии.

Суд установил, что в 2021 году Столбов и Чирков, действуя в составе организованной группы, получили взятку в размере 3,5 млн рублей. Деньги были перечислены на счет фирмы, подконтрольной Чиркову, за передачу производственного комплекса ООО «АВ-Конструкция» по договору ответственного хранения. Чтобы придать законность финансовой операции, злоумышленники заключили фиктивный договор юридических услуг между компанией-взяткодателем и подконтрольной Чиркову организацией.

Подсудимые свою вину не признали.

Столбов и Чирков приговорены Первомайским судом Ижевска к 9 годам лишения свободы каждый с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, им назначен штраф в размере 17,5 млн рублей. Для Столбова также установлен дополнительный запрет сроком на 5 лет заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций конкурсного или арбитражного управляющего.

