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Бешеная собака бросалась на автомобили в Ижевске

12:35, 07 февраля, 2020
Ксения Чернова
Бешеная собака бросалась на автомобили в Ижевске
12:35, 07 февраля, 2020
Ксения Чернова
103
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#Ижевск\n#животные\n#бешенство\n#город\n#Удмуртия
Фото: pxhere.com
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Это первый случай в этом году.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске зарегистрировали первый в этом году случай бешенства. Как сообщает пресс-служба ГУ ветеринарии Удмуртской Республики, в Ленинском районе городе заметили собаку, которая бросалась на проезжающие автомобили.

Горожане вызвали специалистов. По результатам анализов диагноз «бешенство» подтвердился. Ветеринары провели дезинфекцию территории, на которой обнаружили животное. Вскоре они проведут подворный обход и бесплатно привьют всех домашних питомцев от опасной болезни.

В Удмуртии за 2019 год зарегистрировано 49 случаев бешенства животных. Среди заболевших: два барсука, 17 лис, 4 лося, 11 домашних кошек, 13 собак, по одной голове крупного и мелкого рогатого скота.

В Ижевске в прошлом году бешеная лиса ворвалась во двор частного жилого дома. Её задушила хозяйская собака.

12:35, 07 февраля, 2020
Ксения Чернова
103
0
#Ижевск\n#животные\n#бешенство\n#город\n#Удмуртия

 

 

 


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