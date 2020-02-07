Дело в отношении замминистра культуры Удмуртии передадут в суд

Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. Дело в отношении замминистра культуры Удмуртии вскоре передадут в суд. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ).

Чиновник потребовал от одного из предпринимателей «откат» в размере 280 тыс. рублей за способствование исполнению и пролонгацию договора поставки между этим предпринимателем и одним из учреждений культуры республики. Речь идет о поставке кресел в Театр кукол. В сентябре 2019 года обвиняемый получил первую часть взятки – 140 тыс. рублей. В ноябре при передаче остальных денег злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.

Стражи порядка арестовали имущество обвиняемого, провели обыски по месту его жительства и работы.

По данным пресс-службы Прокуратуры Удмуртской Республики, по уголовному делу утверждено обвинительное заключение. Материалы направят в суд после того, как фигурант ознакомится с обвинительным заключением. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.