В выходные в Удмуртии будет холодно

Потепление вновь придет в республику на следующей неделе.

Ижевск. Удмуртия. Холодно и без осадков будет в Удмуртии в выходные. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха составит до -14, -19 градусов по Цельсию. Днем в субботу, 8 февраля, будет -10, -15. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до -21, -26, днем ожидается -15, -20 градусов.

Ночью и утром 9 февраля опустится туман.

В понедельник начнется потепление. В утренние часы синоптики прогнозируют -11, -16, к вечеру до -3, -8. Усилится ветер и временами пройдет снег. На дорогах будут снежные заносы и накат.