В Удмуртии за 2019 год конфисковали более 6 тонн некачественных продуктов

По количеству изъятого лидируют мясо и «молочка».

Ижевск. Удмуртия. Более 6 тонн некачественных продуктов сняли с реализации в Удмуртии за 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике.

Всего за прошлый год Управление разместило 507 сообщений о продукции, не соответствующей требованиям. В 2018 году таких случаев было в 2 раза меньше. С реализации сняли 852 партии пищевой продукции и 319 единиц лёгкой промышленности. Больше всего нарушений выявлено среди мяса (30% или 156 фактов) и молочной продукции (29% или 147 случаев).

У продукции либо не было маркировки, либо была, но просроченная. Также отсутствовали документы или не соответствовали нормам результаты лабораторных исследований.

По фактам нарушений Роспотребнадзор вынес 501 административное постановление на общую сумму 6970,2 тысячи рублей.