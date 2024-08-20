В США нашли подлежащие изъятию активы Ходорковского* на 632 миллиона долларов

Вашингтон. США. Активы Ходорковского* обнаружены в США. Имущество подлежит изъятию согласно решениям судов в России, передает RT.

Телеканал напоминает, что вступило в силу решение Мещанского суда Москвы о взыскании 986 млн рублей и 1,8 млн долларов США с основателя НК «ЮКОС» Михаила Ходорковского* и главы МЕНАТЕП Платона Лебедева со счетов в банке «Траст». Это лишь часть средств, подлежащих возврату в бюджет РФ по уголовному делу о мошенничестве в «ЮКОСе». Общий размер ущерба оценивается судами в 17,4 млрд рублей.

Тем временем RT обнаружил имущество Ходорковского*, на которое может быть наложен арест по иску Генпрокуратуры, находящееся в США. Основатель «ЮКОСа» имеет доли в 7 отелях, жилых небоскрёбах и офисных зданиях в Нью-Йорке, Чикаго и штате Флорида. Их стоимость составляет 632 млн.

По оценке профессора кафедры международного права МГИМО Дмитрия Лабина, Россия имеет шансы добиться ареста этого имущества. С подробностями, вплоть до фотографий объектов недвижимости, можно ознакомиться в материале RT.

Кстати, ранее телеканал нашел собственность осужденного бизнесмена в Лондоне стоимостью 126 млн фунтов стерлингов. По подсчётам Forbes, к моменту выхода из колонии основатель «ЮКОСа» сохранил имущество не менее чем на 2,3 млрд долларов.

* Физлица и организации, признанные иностранными агентами.