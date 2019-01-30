Удмуртия в минуту: суд над Соловьевым и нарушения в образовательных учреждениях

Видеообзор самых важных и интересных событий региона.

Ижевск. Удмуртия. Журналисты «Сусанина» по традиции подготовили видеообзор самых важных и интересных событий региона, которые произошли в среду, 30 января.

Удмуртия в минуту: Суд над Соловьевым и нарушения в школах Uploaded by ИА Сусанин on 2019-01-30.

Суд над Соловьевым:

В Завьяловском районном суде прокурор начал озвучивать обвинения экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву. По версии следствия, договоренность о взятке была достигнута в 2014 году. Сумма «отката» составила 1% от стоимости строительства моста через Каму.

1800 нарушений:

Около 1800 нарушений нашли прокуроры в образовательных учреждениях Удмуртии. Сотрудники ведомства за два года проверили более 1300 объектов. В каждом из них нашли какие-то недочеты.

Единый день:

Единые дни диспансеризации введут в Удмуртии. Акции будут проходить по субботам раз в месяц. Сейчас больницы работают над тем, чтобы прохождение первого этапа диспансеризации занимало 1-2 дня.

Незаконная вырубка:

Ущерб от незаконной вырубки деревьев в Удмуртии составил 7 млн рублей. Организатора преступной группы ранее неоднократно судили за аналогичные преступления.

Жалобы на коллекторов:

В Удмуртии выросло количество жалоб на коллекторские агентства и микрофинансовые организации. Специалисты связывают это с тем, что жители республики стали изучать свои права, закрепленные федеральным законом.