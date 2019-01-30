В Удмуртии выросло количество жалоб на коллекторские агентства и МФО

Приставы связывают это с информированностью граждан о своих правах.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выросло количество обращений в региональное управление Федеральной службы судебных приставов, которые связаны с деятельность коллекторских агентств и микрофинансовых организаций. Специалисты связывают это с тем, что жители республики стали изучать свои права, закрепленные федеральным законом.

Как рассказала журналистам на пресс-конференции замруководителя УФССП по Удмуртии Ольга Владыкина, в 2018 году на рассмотрение в управление поступило 231 обращение, тогда как за аналогичный период 2017 года таких жалоб было 145.

«В большинстве случаев обращения содержат доводы о нарушении периодичности и частоты взаимодействия, а также о третьих лицах, которые отношения к задолженности не имеет», - рассказала Ольга Владыкина.

По ее словам, специалисты провели 13 внеплановых проверок, по результатам которых составили 13 протоколов об административных нарушениях. При этом в УФССП уточнили, что в 2018 году на территории республики управлением не было выявлено так называемых «черных» коллекторов, которые не входят в реестр добросовестных компаний.

«К нам поступали обращения, которые содержали доводы об угрозах жизни, здоровью, порче имущества, поступали обращения, где третьи лица говорили, что блокируется деятельность предприятий от постоянных автодозвонов и организация не может пользоваться телефонной связью. Такие доводы мы тоже рассматривали. Мы такие материалы направляем в отделы полиции», - уточнила Владыкина.

Отметим, что коллекторы имеют право проводить с должниками не более одной личной встречи не чаще 1 раза в неделю, совершать телефонные переговоры 1 раз в сутки, не более 2 раз в неделю и не чаще чем 8 раз в месяц. В рабочие дни звонить можно с 8 до 22 часов, в выходные и праздники с 9 до 20 часов. Голосовые и СМС сообщения могут приходить должнику до 2 раз в сутки, не чаще чем 4 раза в неделю и 16 раз в месяц. Почтовые отправления при этом законом не ограничены.