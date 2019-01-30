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Единый день диспансеризации введут в Удмуртии

12:39, 30 января, 2019
Ксения Чернова
12:39, 30 января, 2019
Ксения Чернова
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#медицина\n#здоровье\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: tOrange.biz
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Акции будут проходить по субботам раз в месяц.

Ижевск. Удмуртия. Единые дни диспансеризации введут в Удмуртии. Акции будут проходить по субботам раз в месяц, рассказал журналистам первый заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики Георгий Щербак.

«Первый такой день будет проведен 9 февраля. Все поликлиники, которые имеют прикрепленное население, будут работать с 8 до 14 для того, чтобы люди шли только на диспансеризацию», - отметил Щербак.

По его словам, медицинские организации работают над тем, чтобы прохождение первого этапа диспансеризации занимало 1-2 дня. Для этого, например, открываются специализированные кабинеты в поликлиниках.

Также представитель ведомства рассказал, что в 2018 году в Удмуртии диспансеризацию посетили более 240 тыс. человек. Это почти 97% тех, кто должен был пройти обследование по возрасту. У пациентов выявили почти 30 тыс. заболеваний, в том числе у 373 человек были обнаружены злокачественные образования, большая часть – на начальных стадиях.

Диспансеризацию нужно проходить раз в три года начиная с 21 года. Для населения обследование является бесплатным. Кроме того, Трудовой кодекс России предусматривает освобождение работников на один день с сохранением среднего заработка для прохождения диспансеризации.

12:39, 30 января, 2019
Ксения Чернова
151
0
#медицина\n#здоровье\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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