Ущерб от незаконной вырубки деревьев в Удмуртии составил 7 млн рублей

Организатора преступной группы ранее неоднократно судили за аналогичные преступления.

Ижевск. Удмуртия. Полицейские Удмуртии задержали организованную группу лиц, занимавшуюся незаконной рубкой деревьев. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудники полиции установили, что незаконную рубку деревьев на территории Завьяловского лесничества участники группы осуществляли в течение нескольких месяцев. Перерабатывали похищенный лес с целью сбыта на пилораме, принадлежащей организатору группы, 50-летнему жителю Ижевска, ранее неоднократно судимому за аналогичные преступления.

В результате установлено 11 фактов преступной деятельности участников группы. Общий ущерб, причинённый лесному хозяйству, составил 7 млн рублей. У подозреваемых изъят лесовоз, трактор, бензопилы. Возбуждены уголовные дела по статье 260 УК России «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой в особо крупном размере».

Отметим, что за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.