play
pause
  • $ 66.34 ↑
  • € 75.88 ↑

Текстовая трансляция: прокурор зачитает обвинение по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева

10:11, 30 января, 2019
Анна Торхова
10:11, 30 января, 2019
Анна Торхова
652
0
#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#Завьялово\n#суд
Фото: ИА "Сусанин"
652
0

Суд начал рассматривать дело по существу.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районном суде началось рассмотрение уголовного дела по существу в отношении бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева. Информагентство «Сусанин» ведет текстовую трансляцию из зала суда.

Заседание началось с изложения прокурором обвинения, которое насчитывает порядка 100 листов.

Напомним, Александра Соловьева задержали в октябре 2017 года. Его обвиняют в получении взятки на сумму 139 млн рублей.

Первое открытое заседание по делу прошло 9 января. На нем судья рассмотрел ряд ходатайств, в том числе заявление подсудимого о замене адвоката Евгения Новоселова на Галину Сбоеву.

Кроме того, на предварительном заседании стало известно, что уголовное дело экс-главы региона насчитывает 70 томов. Согласно материалам, по делу проходят 144 свидетеля, среди которых действующие и бывшие члены правительства Удмуртии.

До 20 июня Словьев находится под домашним арестом.

 
10:11, 30 января, 2019
Анна Торхова
652
0
#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#Завьялово\n#суд

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Ижевске мужчину обвинили в сексуальном насилии над 10-летней девочкой в автобусе

11:40, 23 января, 2019
4587

Охранник гипермаркета в Ижевске попытался украсть 6,5 млн рублей

3624
15:03, 24 января, 2019

Прокуратура Удмуртии начала проверку на «Ижевском механическом заводе»

3453
16:31, 25 января, 2019

Житель Удмуртии получил 15 лет колонии за надругательство над школьницей

3003
14:00, 26 января, 2019

Компания «Экопектин» получит в Сарапуле землю под строительство завода

2812
10:00, 27 января, 2019

Брошенные в аэропортах России самолеты «Трансаэро» уйдут с молотка

14:31, 24 января, 2019
4412

Подводные лодки под Ладогой: Минобороны рассекретили данные о прорыве блокады Ленинграда

2200
09:59, 25 января, 2019

Закрыты школы и не ходят трамваи: Саратов утопает в снегу

1376
12:33, 25 января, 2019

На Алтае дети вынуждены добираться до школы, пролезая под вагонами

1321
13:29, 25 января, 2019

В Москве арестовали одного из свидетелей по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых

985
15:50, 26 января, 2019

Отрекшийся от престола король Малайзии разводится с «Мисс Москва»

09:35, 24 января, 2019
2849

В аэропорту Алма-Аты сдали в багаж человека

2202
13:15, 24 января, 2019

Пассажиры китайской авиакомпании умилились огромному маламуту в самолете

1108
14:50, 25 января, 2019

Надежду Савченко выдвинули кандидатом на пост президента Украины

849
16:23, 26 января, 2019

Композитор Мишель Легран скончался во Франции

836
11:52, 26 января, 2019