Текстовая трансляция: прокурор зачитает обвинение по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева

Суд начал рассматривать дело по существу.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районном суде началось рассмотрение уголовного дела по существу в отношении бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева. Информагентство «Сусанин» ведет текстовую трансляцию из зала суда.

Заседание началось с изложения прокурором обвинения, которое насчитывает порядка 100 листов.

Напомним, Александра Соловьева задержали в октябре 2017 года. Его обвиняют в получении взятки на сумму 139 млн рублей.

Первое открытое заседание по делу прошло 9 января. На нем судья рассмотрел ряд ходатайств, в том числе заявление подсудимого о замене адвоката Евгения Новоселова на Галину Сбоеву.

Кроме того, на предварительном заседании стало известно, что уголовное дело экс-главы региона насчитывает 70 томов. Согласно материалам, по делу проходят 144 свидетеля, среди которых действующие и бывшие члены правительства Удмуртии.

До 20 июня Словьев находится под домашним арестом.