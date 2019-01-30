Текстовая трансляция: прокурор зачитает обвинение по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева

Суд начал рассматривать дело по существу.
Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районном суде началось рассмотрение уголовного дела по существу в отношении бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева. Информагентство «Сусанин» ведет текстовую трансляцию из зала суда.
Заседание началось с изложения прокурором обвинения, которое насчитывает порядка 100 листов.
Напомним, Александра Соловьева задержали в октябре 2017 года. Его обвиняют в получении взятки на сумму 139 млн рублей.
Первое открытое заседание по делу прошло 9 января. На нем судья рассмотрел ряд ходатайств, в том числе заявление подсудимого о замене адвоката Евгения Новоселова на Галину Сбоеву.
Кроме того, на предварительном заседании стало известно, что уголовное дело экс-главы региона насчитывает 70 томов. Согласно материалам, по делу проходят 144 свидетеля, среди которых действующие и бывшие члены правительства Удмуртии.
До 20 июня Словьев находится под домашним арестом.