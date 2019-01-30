Прокуратура нашла более 1800 нарушений безопасности в образовательных учреждениях Удмуртии

На устранение недочетов в 2019 году потребуется не менее 2 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Более 1800 нарушений законодательства нашли прокуроры в образовательных учреждениях Удмуртии. Об этом в среду, 30 января, журналистам рассказала прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры республики Анна Ващенко.

Надзорное ведомство проводило проверку в 2017 и 2018 года и охватило 1 334 объектов: около 600 детских садов, 580 школ, 97 организаций допобразования, 41 профессиональная образовательная организация, 12 учреждений, обучающих детей-сирот, и 5 вузов. В результате в каждом из них были найдены какие-то нарушения.

Так, 88% образовательных учреждений не охраняются сотрудниками частных фирм. Чаще всего вместо них на этой должности работают сторожи, вахтеры, а в отдельных случаях техперсонал.

«Дело в том, что законодательство требует наличие в школе частного охранного предприятия, которое обладает необходимыми спецсредствами, сотрудники которого знают алгоритм реагирования в случае ЧС», - рассказала Анна Ващенко.

Также в 24 школах Ижевска работа охранников осуществлялась по договорам, заключенным с попечительскими советами, благотворительными фондами, которые финансировались за счет родителей. Это является нарушением, потому что ответственность за охрану жизни и здоровье учащихся несет руководитель школы.

«Вверяя это в полномочия сторонних организаций, попечительских советов, фондов и так далее, руководитель допускает к системам безопасности стороннее лицо, которое не имеет права вести такую деятельность на территории школы», - добавила прокурор.

Кроме того, зафиксировано 135 фактов захламления эвакуационных выходов, на 76 объектах не хватает или не работают камеры, в 100 нет «тревожной кнопки» и ряд других недочетов.

По словам прокурора, главная причина того, что данные нарушения допущены, - это недостаток финансирования. Новые требования пожарной безопасности вступили в силу в октябре 2017 года, и многие просто не успели заложить в бюджет необходимые средства.

По подсчетам, в 2019 году на устранение всех нарушений потребуется не менее 2 млрд рублей.