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Удмуртия в минуту: изменения в Минкультуры и этап кубка мира

17:58, 28 января, 2019
17:58, 28 января, 2019
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#культура\n#спорт\n#туризм\n#Ижевск\n#биатлон\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#арест\n#казино\n#грипп\n#приговор
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Видеообзор самых важных и интересных событий региона.

Ижевск. Удмуртия. Журналисты «Сусанина» по традиции в конце рабочего дня рассказывают о самых важных событиях, произошедших на территории республики.

Удмуртия в минуту: изменения в Минкультуры и этап кубка мира

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Изменения в Минкультуры:

В Удмуртии сферу туризма передали от Министерства культуры региональному Минэку. Об этом сообщил министр культуры региона Владимир Соловьев. Изменения вступили в силу 22 января.

Арест брата депутата:

Брата депутата Госсовета Удмуртии задержали по подозрению в организации казино. Случай произошел в Сарапуле. Виталия Малюка отпустили под залог. Ранее он работал в правоохранительных органах.

Изменение приговора:

В Удмуртии 148 заключенных вышли на свободу после пересмотра приговоров. Также почти тысяче сидельцев изменили срок наказания. На воле они окажутся раньше.

Североамериканский этап:

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева отправится на североамериканские этапы кубка мира. Старты пройдут в Солт-Лэйк-Сити и канадском Кэнморе. Также в Америку отправится Александр Поварницын.

Против гриппа:

Как не подхватить грипп, как его распознать и что делать, если всё же болезнь вас настигла? Об этом «Сусанину» рассказала врач Республиканской клинической инфекционной больницы Ирина Бастрикова.

17:58, 28 января, 2019
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#культура\n#спорт\n#туризм\n#Ижевск\n#биатлон\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#арест\n#казино\n#грипп\n#приговор

 

 

 


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