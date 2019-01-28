Видеообзор самых важных и интересных событий региона.
Ижевск. Удмуртия. Журналисты «Сусанина» по традиции в конце рабочего дня рассказывают о самых важных событиях, произошедших на территории республики.
Удмуртия в минуту: изменения в Минкультуры и этап кубка мира
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Изменения в Минкультуры:
В Удмуртии сферу туризма передали от Министерства культуры региональному Минэку. Об этом сообщил министр культуры региона Владимир Соловьев. Изменения вступили в силу 22 января.
Арест брата депутата:
Брата депутата Госсовета Удмуртии задержали по подозрению в организации казино. Случай произошел в Сарапуле. Виталия Малюка отпустили под залог. Ранее он работал в правоохранительных органах.
Изменение приговора:
В Удмуртии 148 заключенных вышли на свободу после пересмотра приговоров. Также почти тысяче сидельцев изменили срок наказания. На воле они окажутся раньше.
Североамериканский этап:
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева отправится на североамериканские этапы кубка мира. Старты пройдут в Солт-Лэйк-Сити и канадском Кэнморе. Также в Америку отправится Александр Поварницын.
Против гриппа:
Как не подхватить грипп, как его распознать и что делать, если всё же болезнь вас настигла? Об этом «Сусанину» рассказала врач Республиканской клинической инфекционной больницы Ирина Бастрикова.