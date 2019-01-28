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Брата депутата Госсовета Удмуртии задержали по подозрению в организации казино

11:45, 28 января, 2019
Ксения Чернова
11:45, 28 января, 2019
Ксения Чернова
192
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#игры\n#казино\n#происшествие\n#преступная группа
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Мужчину отпустили под залог.

Сарапул. Удмуртия. Младшего брата депутата Госсовета Удмуртии Алексея Малюка Виталия задержали по подозрению в организации казино в Сарапуле. Об этом информагентству «Сусанин» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, на прошлой неделе следователи совместно с полицейскими и сотрудниками Росгвардии пресекли деятельность незаконных игорных заведений в Сарапуле. Сообщалось, что 39-летний мужчина создал преступную группу, в которую вовлек шесть человек. Сообщники в течение длительного времени проводили азартные игры в двух игорных заведениях, которые маскировались под интернет-клубы.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору»). При обыске изъяли 27 компьютеров, 3 ноутбука, 3 видеорегистратора, 19 мобильных телефонов, банковские карты, а также 47 тыс. рублей, вырученные от проведения азартных игр.

По данным пресс-службы объединенной пресс-службы судейского сообщества Удмуртской Республики, Малюка отпустили под залог.

Отметим, что ранее Виталий Малюк сам работал в органах внутренних дел. Его уволили в 2011 году.

11:45, 28 января, 2019
Ксения Чернова
192
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#игры\n#казино\n#происшествие\n#преступная группа

 

 

 


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