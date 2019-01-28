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В Удмуртии 148 заключенных вышли на свободу после пересмотра приговоров

10:26, 28 января, 2019
Диана Ворончихина
10:26, 28 января, 2019
Диана Ворончихина
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#заключенные\n#заключенный\n#УФСИН
Фото: pixabay.com
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Также снижен срок наказания 995 осужденных.

Ижевск. Удмуртия. 148 заключенных в Удмуртии вышли на свободы после пересмотра приговоров. Как сообщает пресс-служба УФСИН по республике, еще 995 осужденным снизили срок наказания.

Всего в суд на пересмотр было направлено 1 214 материалов.

Согласно новым поправкам в статье 72 УК РФ («Исчисление сроков наказаний и зачет наказания») досудебное пребывание в СИЗО засчитывается в срок лишения свободы: из расчета 1 день в СИЗО за 1 день в тюрьме или исправительной колонии строгого или особого режима; 1,5 дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима; 2 дня отбывания наказания в колонии-поселении.

Отметим, что изменения коснулись и наказаний, не связанных с лишением свободы. Так, один день в следственном изоляторе теперь равняется 2 дням ограничения свободы и принудительных работ, 3 дням исправительных работ, 8 часам обязательных работ. Положительные решения были приняты в отношении 6 осужденных без изоляции от общества: 2 были освобождены от наказания, 4 сроки снижены.

По данным на 1 января 2019 года в колониях и следственных изоляторах УФСИН России по Удмуртии содержались 6 137 человек.

10:26, 28 января, 2019
Диана Ворончихина
172
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#заключенные\n#заключенный\n#УФСИН

 

 

 


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