Ульяна Кайшева отправится на североамериканские этапы кубка мира

На минувшем этапе кубка IBU в Швейцарии стреляющая лыжница из Удмуртии завоевала две золотые медали и одно серебро.

Москва. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева в составе сборной России отправится на североамериканские этапы кубка мира, которые пройдут в Кэнморе и Солт-Лейк-Сити. Об этом в эфире МатчТВ рассказал старший тренер женской сборной Виталий Норицын.

«В Америку едут Морозова, Куклина, Васильева, Кайшева, Васнецова и Ильченко», - сказал Норицын.

На минувшем этапе кубка IBU в Швейцарии Кайшева завоевала две золотые медали (гонка преследования и одиночная смешанная эстафета) и одно серебро (спринт).

«Отмечу, что 11 спортсменок у нас открывали визы в Америку и все их получили. Выбор у нас был хороший», - уточнил наставник женской сборной.

Этап кубка мира в Кэномре пройдет с 7 по 11 февраля, в Солт-Лейк-Сити – с 14 по 18 февраля.