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Ульяна Кайшева отправится на североамериканские этапы кубка мира

08:30, 28 января, 2019
Георгий Поветкин
08:30, 28 января, 2019
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#Можга\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Россия\n#Удмуртия
Фото: Пресс-служба СБР
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На минувшем этапе кубка IBU в Швейцарии стреляющая лыжница из Удмуртии завоевала две золотые медали и одно серебро.

Москва. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева в составе сборной России отправится на североамериканские этапы кубка мира, которые пройдут в Кэнморе и Солт-Лейк-Сити. Об этом в эфире МатчТВ рассказал старший тренер женской сборной Виталий Норицын.

«В Америку едут Морозова, Куклина, Васильева, Кайшева, Васнецова и Ильченко», - сказал Норицын.

На минувшем этапе кубка IBU в Швейцарии Кайшева завоевала две золотые медали (гонка преследования и одиночная смешанная эстафета) и одно серебро (спринт).

«Отмечу, что 11 спортсменок у нас открывали визы в Америку и все их получили. Выбор у нас был хороший», - уточнил наставник женской сборной.

Этап кубка мира в Кэномре пройдет с 7 по 11 февраля, в Солт-Лейк-Сити – с 14 по 18 февраля.

08:30, 28 января, 2019
Георгий Поветкин
198
0
#спорт\n#Ижевск\n#Можга\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Россия\n#Удмуртия

 

 

 


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