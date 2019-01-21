play
pause
  • $ 66.33 ↓
  • € 75.58 ↓

Удмуртия в минуту: контейнерные площадки и похолодание

17:57, 21 января, 2019
17:57, 21 января, 2019
59
0
#спорт\n#экономика\n#Ижевск\n#зарплата\n#Прокуратура\n#погода\n#инфляция\n#Удмуртия\n#мусор\n#погода в Удмуртии\n#уборка мусора\n#деньги\n#финансы и деньги\n#погода в Ижевске
59
0

Видеообзор самых важных и интересных событий региона.

Ижевск. Удмуртия. «Сусанин» в конце дня по традиции готовит видеообзор самых важных и интересных событий в республике.

Удмуртия в минуту: контейнерные площадки и похолодание

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-01-21.

Дополнительные баки:

6 тысяч контейнерных площадок необходимы Удмуртии для отказа от сигнального метода вывоза мусора. Лидером по установке является Завьяловский район, в котором появилось 700 контейнеров. Появление площадок поможет как регоператору, так и местным жителям.

Инфляция в регионе:

Инфляция по итогам 2018 года в Удмуртии составила 3,8%. При этом в среднем в республике цены повысились на 0,8%. По данным Росстата, в целом по России инфляция за прошлый год составила 4,3%.

Долги по зарплате:

В Ижевске коммерческая компания задолжала работникам более 4 млн рублей. Предприятие «Коксохиммонтаж» не выплатило зарплату за октябрь прошлого года. После вмешательства прокуратуры долг погасили.

Погода в республике:

Холода придут на территорию Удмуртии на этой неделе. В ночь на среду в республике может похолодать до – 27 градусов. В конце недели погода будет неустойчивой, ветреной, временами возможен снег и метель.

Кубок мира:

Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын отправится на этап кубка мира в Антхольце. Соревнования пройдут в Италии с 24 по 27 января. Такое решение тренерский штаб принял по результатам кубка IBU.

17:57, 21 января, 2019
59
0
#спорт\n#экономика\n#Ижевск\n#зарплата\n#Прокуратура\n#погода\n#инфляция\n#Удмуртия\n#мусор\n#погода в Удмуртии\n#уборка мусора\n#деньги\n#финансы и деньги\n#погода в Ижевске

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Спасти Джефа: действия хозяина изможденной собаки в Ижевске проверит полиция

12:10, 18 января, 2019
4759

Неизвестные подожгли «BMW» на улице 40 лет Победы в Ижевске

3528
12:45, 17 января, 2019

Жительницу Удмуртии заподозрили в мошенничестве на 143 млн рублей

2966
14:20, 17 января, 2019

Пассажир «Киа» погибла в ДТП на трассе «Ижевск-Ува»

2693
09:55, 18 января, 2019

63 купели: где жители Удмуртии смогут искупаться на Крещение

2414
10:36, 14 января, 2019

В России придумали как сократить число взрывов газа в жилых домах

11:27, 14 января, 2019
2693

Эпизод «Маши и Медведя» попал в Книгу рекордов Гиннесса

1321
14:45, 18 января, 2019

Приют с изможденными трупами собак обнаружили зоозащитники в Благовещенске

1298
13:17, 16 января, 2019

В Ростовской области из-за взрыва газа частично обрушился жилой дом

1162
09:23, 14 января, 2019

Президент Сбербанка назвал единственный способ борьбы с коррупцией в России

1089
15:52, 16 января, 2019

Захватившие судно с россиянами на борту панамские пираты вышли на связь

18:23, 16 января, 2019
916

Не справившийся с управлением пилот направил самолет в жилой район под Тегераном

880
12:40, 14 января, 2019

Британский парламент не принял соглашение Мэй по Brexit

842
10:20, 16 января, 2019

Город в Нигерии захватили террористы «Исламского государства»

733
13:32, 15 января, 2019

В Нью-Йорке взорвали часть моста через Гудзон

722
15:01, 16 января, 2019