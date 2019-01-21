Видеообзор самых важных и интересных событий региона.

Ижевск. Удмуртия. «Сусанин» в конце дня по традиции готовит видеообзор самых важных и интересных событий в республике.

Удмуртия в минуту: контейнерные площадки и похолодание Uploaded by ИА Сусанин on 2019-01-21.

Дополнительные баки:

6 тысяч контейнерных площадок необходимы Удмуртии для отказа от сигнального метода вывоза мусора. Лидером по установке является Завьяловский район, в котором появилось 700 контейнеров. Появление площадок поможет как регоператору, так и местным жителям.

Инфляция в регионе:

Инфляция по итогам 2018 года в Удмуртии составила 3,8%. При этом в среднем в республике цены повысились на 0,8%. По данным Росстата, в целом по России инфляция за прошлый год составила 4,3%.

Долги по зарплате:

В Ижевске коммерческая компания задолжала работникам более 4 млн рублей. Предприятие «Коксохиммонтаж» не выплатило зарплату за октябрь прошлого года. После вмешательства прокуратуры долг погасили.

Погода в республике:

Холода придут на территорию Удмуртии на этой неделе. В ночь на среду в республике может похолодать до – 27 градусов. В конце недели погода будет неустойчивой, ветреной, временами возможен снег и метель.

Кубок мира:

Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын отправится на этап кубка мира в Антхольце. Соревнования пройдут в Италии с 24 по 27 января. Такое решение тренерский штаб принял по результатам кубка IBU.