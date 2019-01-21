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6 тыс контейнерных площадок необходимы Удмуртии для отказа от сигнального метода вывоза мусора

10:13, 21 января, 2019
Георгий Поветкин
10:13, 21 января, 2019
Георгий Поветкин
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#ЖКХ\n#общество\n#Ижевск\n#экология\n#Удмуртия\n#мусор\n#уборка мусора
Фото: pxhere.com
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Установка контейнеров уже началась в нескольких районах республики.

Ижевск. Удмуртия. 6 тыс. контейнерных площадок необходимо создать в Удмуртии для полного отказа от сигнального метода при вывозе мусора. Об этом во время аппаратного совещания органов госвласти в понедельник, 21 января, заявил директор компании-регоператора Иван Маринин.

По его словам, вывоз с контейнерных площадок выгоден как самому регоператору, так и жителям. Руководитель компании уточнил, что установка контейнеров уже началась в нескольких районах. Лидером является Завьяловский район, в котором появилось более 700 контейнеров.

Маринин также рассказал, что за 20 дней 2019 года удалось собрать и утилизировать на 36% больше мусора, чем за аналогичный период 2018 года.

10:13, 21 января, 2019
Георгий Поветкин
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#ЖКХ\n#общество\n#Ижевск\n#экология\n#Удмуртия\n#мусор\n#уборка мусора

 

 

 


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