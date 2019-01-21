6 тыс контейнерных площадок необходимы Удмуртии для отказа от сигнального метода вывоза мусора

Установка контейнеров уже началась в нескольких районах республики.

Ижевск. Удмуртия. 6 тыс. контейнерных площадок необходимо создать в Удмуртии для полного отказа от сигнального метода при вывозе мусора. Об этом во время аппаратного совещания органов госвласти в понедельник, 21 января, заявил директор компании-регоператора Иван Маринин.

По его словам, вывоз с контейнерных площадок выгоден как самому регоператору, так и жителям. Руководитель компании уточнил, что установка контейнеров уже началась в нескольких районах. Лидером является Завьяловский район, в котором появилось более 700 контейнеров.

Маринин также рассказал, что за 20 дней 2019 года удалось собрать и утилизировать на 36% больше мусора, чем за аналогичный период 2018 года.