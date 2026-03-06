Закрыть
8 марта в Удмуртии заметно похолодает

11:55, 06 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
В начале следующей недели республику ждут морозы до -30 градусов.

Ижевск. Удмуртия. 7 марта во второй половине дня погоду в Удмуртии будет определять североатлантический циклон и его атмосферные фронты. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Ожидается небольшой и умеренный снег, в ночь на воскресенье его интенсивность усилится и установится ветреная погода.

Утром 8 марта осадки постепенно прекратятся, но они сменятся похолоданием, а ситуацию усугубит ветреная погода.

В ночь на субботу будет -16…-21°С, днём -6...-11°С.

В ночь на воскресенье будет -14...-19°С, а днём -12...-17°С. В северных районах -17...-20°С.

В понедельник, 9 марта, осадки не предвидятся, порывы ветра ослабнут, но температурный фон продолжит понижаться. Ночью воздух охладится до -24…-29°С, днём прогреется до -17…-23°С.

Во вторник, 10 марта, в отдельных районах высока вероятность -30°С, в течение дня будет наблюдаться потепление и к вечеру температура воздуха достигнет -13..-18°С.
Во второй половине дня вновь прогнозируется небольшой снег.

По предварительному прогнозу, 11-12 марта потепление продолжится.

