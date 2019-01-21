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В Удмуртии предприятие задолжало работникам более 4,4 млн рублей

13:23, 21 января, 2019
Диана Ворончихина
13:23, 21 января, 2019
Диана Ворончихина
66
0
#Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#новости\n#деньги\n#долг
Фото: susanin.news
66
0

Задолженность по зарплате погасили только после вмешательства прокуратуры.

Ижевск. Удмуртия. ООО «Коксохиммонтаж» в Ижевске задолжало работникам более 4,4 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, предприятие не выплатило зарплату за октябрь 2018 года.

Руководителю общества было внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, возбуждено производство об административном правонарушении по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»).

Представление прокурора рассмотрено и удовлетворено. В результате задолженность по заработной плате погашена.

13:23, 21 января, 2019
Диана Ворончихина
66
0
#Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#новости\n#деньги\n#долг

 

 

 


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