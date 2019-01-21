В Удмуртии предприятие задолжало работникам более 4,4 млн рублей

Задолженность по зарплате погасили только после вмешательства прокуратуры.

Ижевск. Удмуртия. ООО «Коксохиммонтаж» в Ижевске задолжало работникам более 4,4 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, предприятие не выплатило зарплату за октябрь 2018 года.

Руководителю общества было внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, возбуждено производство об административном правонарушении по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»).

Представление прокурора рассмотрено и удовлетворено. В результате задолженность по заработной плате погашена.