В ночь на среду в Удмуртии похолодает до -27 градусов

По прогнозам синоптиков, в конце недели погода будет неустойчивой, ветреной, временами возможен снег и метель.

Ижевск. Удмуртия. В ночь на среду, 23 января, в Удмуртии похолодает до -22, -27 градусов по Цельсию. Как сообщила на свой странице в фейсбуке начальник отдела гидрометобслуживания в Удмуртском Гидрометцентре Алла Шумихина, по прогнозам синоптиков, в конце недели погода будет неустойчивой, ветреной, временами возможен снег и метель.

21 и 22 января в республике временами пройдет снег, местами умеренный, со вторника при этом начнется похолодание. 22 января в первой половине дня температура воздуха составит -10, -15 градусов, к вечеру похолодает до -20 градусов.

Синоптики отмечают, что пик холодной погоды установится в ночь на среду – температура воздуха опустится до -22, -27 градусов. Днем в среду ожидается -17, -22 градуса.

В четверг, 24 января, температура воздуха повысится до -20,-25 градусов ночью, а днем до -13, -18 градусов. «Но с усилением ветра будет ощущаться холодовой дискомфорт», - уточнили синоптики.