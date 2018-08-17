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Удмуртия в минуту: главные новости недели

18:00, 17 августа, 2018
18:00, 17 августа, 2018
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#Ижевск\n#Сарапул\n#погода\n#власть и чиновники\n#видео\n#Удмуртия\n#происшествие\n#Юрий Тюрин\n#спасение\n#Картина дня
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Обзор самых интересных новостей минувших 5 дней.

Ижевск. Удмуртия. Еще одна рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. Вечер пятницы встречаем традиционным обзором самых интересных новостей минувших пяти дней от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Удмуртия в минуту: главные новости недели

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


Смертельное ДТП:

Главной новостью понедельника, 13 августа, стало крупное ДТП на трассе под Ижевском. На дороге столкнулись 5 автомобилей. В результате два человека погибли, еще двое получили травмы. Причины случившегося выясняют сотрудники ГИБДД.

Не по закону:

Во вторник стало известно, что регистрацию экс-мэра Ижевска Юрия Тюрина на довыборы в Городскую думу признали незаконной. Такой вердикт вынес Октябрьский суд.

Спасение:

В среду «Сусанин» писал, что в Сарапуле добровольцы ОСВОД спасли нерадивых туристов. Мужчина с женой и сыном решил отдохнуть на острове на Каме. Однако вернуться на берег семья не смогла.

Финал:

В четверг, 16 августа, сообщалось, что 20 человек стали финалистами конкурса «Команда Ижевска». Итоги подвели в администрации столицы республики. Финалисты войдут в кадровый резерв городских властей.

О погоде:

Ближайшие выходные в Удмуртии будут по-осеннему прохладными. На большей части республики ожидаются дожди. В субботу, 18 августа, будет не теплее +17 градусов по Цельсию. В воскресенье ожидается до +20 градусов. Потепление начнется на следующей неделе.

18:00, 17 августа, 2018
173
0
#Ижевск\n#Сарапул\n#погода\n#власть и чиновники\n#видео\n#Удмуртия\n#происшествие\n#Юрий Тюрин\n#спасение\n#Картина дня

 

 

 


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