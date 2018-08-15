Семья из Сарапула застряла на одном из островов на Каме

Нерадивых туристов спасли добровольцы ОСВОДа.

Сарапул. Удмуртия. Добровольцы «Общества спасения на водах» (ОСВОД) в Сарапуле спасли нерадивых туристов. Информацию об этом разместили в группе ОСВОД Удмуртской Республики на сайте «ВКонтакте» во вторник, 14 августа.



Отмечается, что в минувшие выходные сарапульская семья решила отдохнуть на природе. Муж с женой 40-45 лет с сыном 12 лет пришли на берег Камы и наняли частный катер, чтобы тот доставил семейство на один из островов на реке.



Три дня семья провела на природе, но во вторник, 14 августа, они обнаружили, что в округе лодок и катеров не проходит, а продукты закончились. С 11:00 «островитяне» начали звонить в МЧС, Единую диспетчесркую службу Сарапула и даже в администрацию города с просьбой забрать их.



В результате сигнал был переадресован в Сарапульское городское отделение ОСВОД Удмуртии. С «Центрального поста» выехал катер и доставил нерадивых туристов в Сарапул.



Добровольцы ОСВОДа провели с ними беседу о необходимости соблюдения мер безопасности в туризме.