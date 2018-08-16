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В выходные в Удмуртии похолодает

14:20, 16 августа, 2018
Диана Ворончихина
14:20, 16 августа, 2018
Диана Ворончихина
732
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске
Фото: arzik2
732
0

Температура воздуха упадет до 5-10 градусов по Цельсию ночь, и до 12-17 днем.

Ижевск. Удмуртия. По-осеннему прохладная погода ожидается в Удмуртии в ближайшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Холодный фронт пройдет над республикой уже 16 августа во второй половине дня и ближайшей ночью. Поэтому на большей части территории Удмуртии пройдут дожди.

Днем 17 августа и в субботу,18 августа, есть вероятность локальных кратковременных дождей. В воскресенье осадков не ожидается.

Также в пятницу и субботу будет ветрено, порывы могут достигать 8-13 м/с.

В выходные температура воздуха составит ночью всего 5-10 градусов по Цельсию, днем в субботу не выше 12-17 градусов, в воскресенье до 20.

На следующей неделе ожидается постепенное повышение температуры.

14:20, 16 августа, 2018
Диана Ворончихина
732
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске

 

 

 


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