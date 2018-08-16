20 человек попали в кадровый резерв «Команды Ижевска»

Итоги открытого конкурса подвели 15 августа.
Ижевск. Удмуртия. 20 человек стали финалистами конкурса «Команда Ижевска». Как сообщает пресс-служба администрации города, итоги подвели в среду, 15 августа.
Таким образом в кадровый резерв попали:
- Алексей Корепанов;
- Павел Родионов;
- Артур Салимгараев;
- Константин Васильев;
- Владимир Филимонов;
- Дина Юргина;
- Николай Зуев;
- Елена Шадрина;
- Фаим Газизов;
- Наталья Зволинская;
- Татьяна Пушина;
- Валентина Судакова;
- Снежана Тюбина;
- Алексей Девяткин;
- Сергей Пушин;
- Андрей Васюков;
- Дмитрий Загребин;
- Игорь Новиков;
- Владимир Петухов;
- Сергей Владимиров.
Напомним, что открытый конкурс стартовал 23 июля. На участие в нем была подана 91 заявка.