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20 человек попали в кадровый резерв «Команды Ижевска»

12:35, 16 августа, 2018
Диана Ворончихина
12:35, 16 августа, 2018
Диана Ворончихина
621
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#кадры\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#конкурс\n#Удмуртия\n#Администрация
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
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Итоги открытого конкурса подвели 15 августа.

Ижевск. Удмуртия. 20 человек стали финалистами конкурса «Команда Ижевска». Как сообщает пресс-служба администрации города, итоги подвели в среду, 15 августа.

Таким образом в кадровый резерв попали:

- Алексей Корепанов;

- Павел Родионов;

- Артур Салимгараев;

- Константин Васильев;

- Владимир Филимонов;

- Дина Юргина;

- Николай Зуев;

- Елена Шадрина;

- Фаим Газизов;

- Наталья Зволинская;

- Татьяна Пушина;

- Валентина Судакова;

- Снежана Тюбина;

- Алексей Девяткин;

- Сергей Пушин;

- Андрей Васюков;

- Дмитрий Загребин;

- Игорь Новиков;

- Владимир Петухов;

- Сергей Владимиров.

Напомним, что открытый конкурс стартовал 23 июля. На участие в нем была подана 91 заявка.

12:35, 16 августа, 2018
Диана Ворончихина
621
0
#кадры\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#конкурс\n#Удмуртия\n#Администрация

 

 

 


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