ДТП с участием КамАЗа в Удмуртии, обман на АЗС и 400 баллов по ЕГЭ: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре среда, 4 июля. «Сусанин» по традиции рассказывает о самых интересных событиях.

ДТП:

3 июля около 17:30 в Завьяловском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Как пишут пользователи соцсети Вконтакте в группе ИГГС, в одном из автомобилей находились двое детей. Все участники аварии живы.

Дикие животные:

Удмуртская природоохранная межрайонная прокуратура предложила ведомствам рассмотреть вопрос об установке к дорожным знакам «Дикие животные» знаков ограничения скорости.

Связано это с гибелью животных на дорогах. Так, в 2017 году в ДТП погибло 76 лосей и 6 кабанов, за 5 месяцев 2018 года - 39 лосей и 3 кабана.

Ущерб животному миру за прошлый год составил 2,8 млн рублей, а за 5 месяцев текущего года - 1 млн рублей, в ДТП пострадало 16 человек.

Кроме того, природоохранным прокурором руководству ООО «Яндекс» направлено письмо о включении в систему «Яндекс-Навигатор» информации для водителей о дорожном знаке «Дикие животные» и соблюдении скоростного режима.

400 баллов по ЕГЭ:

Выпускник московской школы №179 набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ. Кроме того, школьник получил 98 баллов по физике и 83 по информатике, пишет RT.

По его словам, в школе была хорошая подготовка к ЕГЭ, также он занимался дома самостоятельно.

Сдать химию помог опыт участия в олимпиадах и решение пробников, по биологии месяц занимался с репетитором.

Выпускник планирует пойти по стопам родителей и поступить в МГУ на факультет биоинженерии и биоинформатики.

Недолили:

Около 76% автозаправочных станций (АЗС) в России обманывают автомобилистов. Согласно проведенному Федерацией автовладельцев России (ФАР), большинство АЗС не доливают в бак более 1% оплаченного топлива, пишет Lenta.ru.

В среднем потребителям недоливают около 5 % бензина. Максимальный показатель отмечен на заправках крупных федеральных и региональных сетей и составил 19 %.

В итоге стоимость литра бензина составляет не 44-45 рублей, как заявлено на АЗС, а все 55 рублей за литр.

Также отмечается, что на большинстве заправок качество топлива не соответствует стандартам.

Смерть от одиночества:

Ученые Миннесотского университета выяснили, что одинокие люди умирают в 3,5 раза чаще остальных. Отсутствие близких людей вредит организму сильнее алкоголя и сигарет, сообщают «Известия».

Изоляция от общения может не только негативно воздействовать на человека, но даже причинять ему физическую боль. Кроме того, одиночество ускоряет «износ» мозга и других внутренних органов, а риск смерти возрастает на 50–70%.

Согласно исследованиям, переписки в гаджетах не влияют на уровень счастья, человеку необходимо живое общенние.