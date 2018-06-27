Новые комплексы фиксации нарушений появятся на федеральной трассе в Удмуртии

Установят их на подъезде к Ижевску от трассы М-7 «Волга».

Ижевск. Удмуртия. Новые комплексы фиксации нарушений ПДД появятся на трассе «Елабуга – Пермь» в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба компании ФКУ Упрдор «Прикамье».

В Удмуртии 12 комплексов установят на подъезде к Ижевску от трассы М-7 «Волга».

«При выборе мест для установки комплексов приоритет в размещении будет отдаваться местам концентрации ДТП», - отмечается в сообщении.

Кроме того, на подобных участках появятся шумовые полосы и предупреждающие аншлаги для водителей.

До конца 2019 года комплексы появятся также на федеральных трассах Пермского края, Кировской области и Республики Коми – всего 38 камер.