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Новые комплексы фиксации нарушений появятся на федеральной трассе в Удмуртии

14:06, 27 июня, 2018
14:06, 27 июня, 2018
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#дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: @arzik2
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Установят их на подъезде к Ижевску от трассы М-7 «Волга».

Ижевск. Удмуртия. Новые комплексы фиксации нарушений ПДД появятся на трассе «Елабуга – Пермь» в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба компании ФКУ Упрдор «Прикамье».

В Удмуртии 12 комплексов установят на подъезде к Ижевску от трассы М-7 «Волга».

«При выборе мест для установки комплексов приоритет в размещении будет отдаваться местам концентрации ДТП», - отмечается в сообщении.

Кроме того, на подобных участках появятся шумовые полосы и предупреждающие аншлаги для водителей.

До конца 2019 года комплексы появятся также на федеральных трассах Пермского края, Кировской области и Республики Коми – всего 38 камер.

14:06, 27 июня, 2018
476
0
#дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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