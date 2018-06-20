Удмуртия в минуту: закрытие детского сада в Ижевске и новый советник главы региона

Информационные итоги среды в обзоре корреспондентов ИА «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Главной новостью среды, 20 июня, в Ижевске стало временное закрытие детского сада №287 («Розовая пантера»). Произошло это из-за того, что несколько воспитанников заразились ротавирусом. Посещающих сад детей распределили по другим учреждениям. Власти города заверили: скоро «Розовая пантера» возобновит работу.

Новый советник:

Совладельца ижевского «Торпедо» назначили советником главы Удмуртии. Константин Сунцов будет отвечать за вопросы экономики и инвестиционного развития Ижевска.

Ремонт трассы:

В Удмуртии начали ремонт участка трассы Завьялово – Гольяны. Работы планируется закончить к 15 июля. Ремонтники уложат выравнивающий и верхний слои асфальта и укрепят обочины. Движение на дороге сейчас организовано по одной полосе.

Дорожная авария:

Велосипедист и мотоциклист столкнулись в Ижевске. Оба участника ДТП получили травмы. Авария произошла утром в среду на улице 14-й. Причины столкновения в настоящее время выясняются.

Награда за успехи:

Школьник из Ижевска побывал на матче Чемпионата мира по футболу-2018. Ученик школы кадетского движения смогу увидеть игру сборных Швеции и Южной Кореи. Билетом на матч мальчика наградили за отличную сдачу норм ГТО.