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Удмуртия в минуту: закрытие детского сада в Ижевске и новый советник главы региона

18:00, 20 июня, 2018
18:00, 20 июня, 2018
434
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#дети\n#спорт\n#здоровье\n#дороги\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#футбол\n#видео\n#ЧМ-2018\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#детские сады\n#происшествие\n#Картина дня
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Информационные итоги среды в обзоре корреспондентов ИА «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Главной новостью среды, 20 июня, в Ижевске стало временное закрытие детского сада №287 («Розовая пантера»). Произошло это из-за того, что несколько воспитанников заразились ротавирусом. Посещающих сад детей распределили по другим учреждениям. Власти города заверили: скоро «Розовая пантера» возобновит работу. 

Удмуртия в минуту: закрытие детского сада в Ижевске и новый советник главы региона

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


Новый советник:

Совладельца ижевского «Торпедо» назначили советником главы Удмуртии. Константин Сунцов будет отвечать за вопросы экономики и инвестиционного развития Ижевска.

Ремонт трассы:

В Удмуртии начали ремонт участка трассы Завьялово – Гольяны. Работы планируется закончить к 15 июля. Ремонтники уложат выравнивающий и верхний слои асфальта и укрепят обочины. Движение на дороге сейчас организовано по одной полосе.

Дорожная авария:

Велосипедист и мотоциклист столкнулись в Ижевске. Оба участника ДТП получили травмы. Авария произошла утром в среду на улице 14-й. Причины столкновения в настоящее время выясняются.

Награда за успехи:

Школьник из Ижевска побывал на матче Чемпионата мира по футболу-2018. Ученик школы кадетского движения смогу увидеть игру сборных Швеции и Южной Кореи. Билетом на матч мальчика наградили за отличную сдачу норм ГТО.

18:00, 20 июня, 2018
434
0
#дети\n#спорт\n#здоровье\n#дороги\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#футбол\n#видео\n#ЧМ-2018\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#детские сады\n#происшествие\n#Картина дня

 

 

 


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