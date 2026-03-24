Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска опубликовала серию постановлений о реорганизации муниципальных детских садов путем их присоединения друг к другу. Документы размещены на официальном сайте мэрии.

Согласно опубликованным постановлениям, реорганизация затронет десять дошкольных учреждений:

– детский сад № 263 присоединят к детскому саду «Супер Детки»;

– детский сад № 153 – к детскому саду № 58;

– детский сад № 179 – к детскому саду № 169;

– детский сад № 170 – к детскому саду № 167;

– детский сад № 23 – к детскому саду № 99.

Все процедуры реорганизации должны быть завершены до 30 сентября 2026 года. Как следует из документов, объединение проводится в целях совершенствования и оптимизации системы образования города.

Управлению образования предстоит создать комиссии для проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств каждого учреждения, а после завершения реорганизационных мероприятий представить на утверждение передаточные акты. Также необходимо организовать работу по утверждению уставов образовательных организаций в новой редакции и переоформить лицензии на образовательную деятельность.

Напомним, весной 2025 года сообщалось о реорганизации 14 детских садов.