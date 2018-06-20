Школьник из Ижевска за отличную сдачу норм ГТО получил билет на ЧМ-2018

Участник юнармейского лагеря «Гвардеец-1» побывал на мачте сборных Швеции и Южной Кореи.

Ижевск. Удмуртия. Участника окружного юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-1» из Ижевска наградили билетом на Чемпионат мира по футболу-2018. Ученик школы кадетского движения 18 июня посетил игру сборных Швеции и Южной Кореи, сообщают в аппарате ГФИ по Удмуртской Республике.

Билет юноша получил за отличную сдачу норм ГТО, выступая в составе сборной Удмуртии.

Помимо школьника из Ижевска попасть на ЧМ-2018 удалось еще 8 ребятам из других команд.

Отметим, матч побил рекорд по посещаемости, вместив на трибуны более 42 тыс. болельщиков.