Сарапул. Удмуртия. Глава Сарапула прокомментировал реорганизацию детских садов в городе. С вопросом о судьбе 34-го детсада к Виктору Шестакову обратились горожане в ходе прямого эфира в соцсетях.

«Ряд дошкольных учреждений города ждут объективные изменения в этом году. Это объективная реальность связана с недозагрузкой учреждений. Некоторые из них мы будем освобождать и консервировать до лучших времён», — ответил градоначальник.

Уже сейчас, например, бывшее здание детсада №24 используется под учреждение допобразования. Относительно реорганизации детсада №34 задачи ухудшить условия не стоит.

«Мы должны сегодня концентрировать ресурсы с точки зрения площадей, затрат, педколлективов. У нас были ситуации, когда отдельные детсады за неимением работников пищеблока были вынуждены ограничивать работу. Это не допустимо», — сказал глава Сарапула.

Он подчеркнул, что перед Управлением образования администрации города стоит задача в случае реорганизации обеспечить перевод в другое здание с минимальными последствиями. Ни один сотрудник дошкольного образовательного учреждения не должен быть потерян.

«В микрорайоне Южный мы уже проводили такую работу. Детсад №41 работает на два корпуса, детсад №30 работал на три корпуса, пока один из них не оказался невостребованным. Поэтому детсад №34 сегодня мы планируем перевести на базу 30-го сада», — отметил Виктор Шестаков.

Он озвучил, что по 34-му детсаду проектная мощность составляет 120 детей. А на 1 сентября 2025 года поступили 83 ребёнка, на 2026 год ожидают такое же количество.

«Наносить кому-то вред — такой цели нет перед нами. А необходимость уплотняться вызвана реалиями сегодняшнего дня», — подытожил глава города.