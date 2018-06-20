Дорожники начали ремонт участка трассы Завьялово-Гольяны

Движение организовано по одной полосе.

Завьялово. Удмуртия. В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Удмуртии начался ремонт участка трассы Завьялово-Гольяны. Как сообщает пресс-служба Миндортранса республики, на сегодняшний день дорожники приступили к укладке выравнивающего слоя с 16 по 21 км трассы.

Работы планируется закончить к 15 июля. До этого времени на дороге укрепят обочины, а также уложат выравнивающий и верхний слой из мелкозернистого асфальтобетона на протяжении 4,9 км.

На время работ движение на участке организовано по одной полосе.