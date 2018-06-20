play
pause
  • $ 64.07 ↑
  • € 74.18 ↑

Дорожники начали ремонт участка трассы Завьялово-Гольяны

11:15, 20 июня, 2018
Анна Торхова
11:15, 20 июня, 2018
Анна Торхова
418
0
#дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#дорожники
Фото: пресс-служба Миндортранса Удмуртии
418
0

Движение организовано по одной полосе.

Завьялово. Удмуртия. В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Удмуртии начался ремонт участка трассы Завьялово-Гольяны. Как сообщает пресс-служба Миндортранса республики, на сегодняшний день дорожники приступили к укладке выравнивающего слоя с 16 по 21 км трассы.

Работы планируется закончить к 15 июля. До этого времени на дороге укрепят обочины, а также уложат выравнивающий и верхний слой из мелкозернистого асфальтобетона на протяжении 4,9 км.

На время работ движение на участке организовано по одной полосе.

IMG_5046.JPG

11:15, 20 июня, 2018
Анна Торхова
418
0
#дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#дорожники

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Фигуристка Ирина Слуцкая рассказала жителям Удмуртии о борьбе с диабетом

13:58, 15 июня, 2018
23603

Синоптики рассказали о том, когда в Удмуртию придет лето

16509
16:25, 13 июня, 2018

В Ижевске студентка ИжГТУ заплатит штраф за попытку «проучить» квартирантов

14740
08:30, 13 июня, 2018

Глава Удмуртии предложил распустить советы депутатов в двух муниципальных образованиях республики

11408
12:35, 14 июня, 2018

Жители Удмуртии сообщили о НЛО

8829
09:55, 17 июня, 2018

Российские профсоюзы предложили смягчить повышение пенсионного возраста для женщин

14:26, 17 июня, 2018
6333

Правительство России может смягчить пенсионную реформу

3249
10:49, 16 июня, 2018

Котик из Эрмитажа указал на победителя первого матча Чемпионата мира по футболу-2018

2861
18:59, 13 июня, 2018

Опрос: против повышения пенсионного возраста выступают 92% россиян

2801
10:29, 14 июня, 2018

Ребенок погиб после нападения собаки в Коломне

2418
17:35, 18 июня, 2018

Питон проглотил пожилую женщину в Индонезии

13:38, 16 июня, 2018
68987

Драгоценные камни падают с неба на жителей Гавайских островов

2671
15:48, 15 июня, 2018

Ученые: животные переходят на ночной образ жизни из страха перед людьми

2206
16:45, 16 июня, 2018

Кристина Агилера под видом уличного музыканта спела в метро Нью-Йорка

2195
19:30, 16 июня, 2018

Власти Македонии под нажимом Греции согласились переименовать свою страну

2122
10:24, 13 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: сбежавший солдат и ухудшение погоды

19 июня, 2018

В Зоопарке Удмуртии проводят чемпионат по футболу среди морских свинок

19 июня, 2018

Жители против строительства асфальтового производства

19 июня, 2018