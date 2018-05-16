Новый тактильный барельеф откроют в Сарапуле в день музеев

Также в этот день впервые исполнят гимн городского музейного комплекса.

Сарапул. Удмуртия. В международный день музеев в Сарапуле откроют тактильный барельеф проекта «Город на ощупь» и впервые исполнят гимн городского музейного комплекса. Как сообщает пресс-служба администрации Сарапула, мероприятие пройдёт в пятницу, 18 мая в 11:00 у здания историко-краеведческого музея.

Также в этот день публике представят музейный социально-ориентированный проект «Главное желание» - победителя конкурса Союза музеев России «Музей в городе N..» международного фестиваля «Интермузей».

После презентации информационного панно для гостей будет проведён флеш-моб «Остановись, прохожий!» и променад с зонтиками «Рыжая девочка» по маршруту «Музейный квартал».

Напомним, проект «Город на ощупь» получил грант президента Российской Федерации в соответствии. Проект призван облегчить доступ инвалидов к культурно-историческим ценностям города и уравнять возможности незрячих и зрячих людей в восприятии памятников архитектуры и истории Сарапула.