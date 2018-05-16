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Новый тактильный барельеф откроют в Сарапуле в день музеев

12:00, 16 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
12:00, 16 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
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#культура\n#Сарапул\n#музеи\n#Удмуртия\n#ночь музеев\n#экскурсия\n#слепые
Фото: Пресс-служба администрации Сарапула
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Также в этот день впервые исполнят гимн городского музейного комплекса.

Сарапул. Удмуртия. В международный день музеев в Сарапуле откроют тактильный барельеф проекта «Город на ощупь» и впервые исполнят гимн городского музейного комплекса. Как сообщает пресс-служба администрации Сарапула, мероприятие пройдёт в пятницу, 18 мая в 11:00 у здания историко-краеведческого музея.

Также в этот день публике представят музейный социально-ориентированный проект «Главное желание» - победителя конкурса Союза музеев России «Музей в городе N..» международного фестиваля «Интермузей».

После презентации информационного панно для гостей будет проведён флеш-моб «Остановись, прохожий!» и променад с зонтиками «Рыжая девочка» по маршруту «Музейный квартал».

Напомним, проект «Город на ощупь» получил грант президента Российской Федерации в соответствии. Проект призван облегчить доступ инвалидов к культурно-историческим ценностям города и уравнять возможности незрячих и зрячих людей в восприятии памятников архитектуры и истории Сарапула.

12:00, 16 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
219
0
#культура\n#Сарапул\n#музеи\n#Удмуртия\n#ночь музеев\n#экскурсия\n#слепые

 

 

 


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