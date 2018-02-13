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      «Сказбург» со счастливым концом: забор на Центральной площади Ижевска разберут к Масленице

      10:20, 13 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      10:20, 13 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      956
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#центральная площадь\n#Центральная площадь Ижевска\n#праздники
      Фото: vk.com/tyrin_izhevsk
      956
      0

      Об этом в социальной сети Вконтакте написал глава города Юрий Тюрин.

      Ижевск. Удмуртия. Забор вокруг ледового городка «Сказбург» на Центральной площади Ижевска разберут к Масленице. Об этом в социальной сети Вконтакте написал глава города Юрий Тюрин.

      «Самые массовые и широкие городские гуляния пройдут в субботу 17 февраля на Центральной площади Ижевска. Чтобы не ограничивать территорию праздника и по просьбам горожан принято решение о демонтаже забора вокруг ледового городка «Сказбург», - написал Юрий Тюрин.

      По его словам, с 12:00 начнётся ярмарка блинов, состоится театрализованное шоу, народные забавы и конкурсы.

      «В 15:00 приходите на проводы зимы и традиционное сожжение Масленицы», - написал Юрий Тюрин.

      "Сказбург" на Центральной площади Ижевска

      Uploaded by ИА Сусанин on 2018-01-09.

      Напомним, что городок на площади появился этой зимой. Его территория была огорожена горбылем, а за вход брали деньги, что вызвало у многих горожан недовольство.

       

      Сусанин / Забор преткновения - Статьи

      Журналисты информагентства "Сусанин" узнали у скульпторов, архитекторов и художников Ижевска, какие впечатления оставил после себя ледяной городок "Сказбург" на Центральной площади. Городок вызвал массу хвалебных отзывов и недовольств жителей в соцсетях. По словам создателя проекта Юрия Бычкова, на строительство городка он потратил около 10 млн рублей.

      10:20, 13 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      956
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#центральная площадь\n#Центральная площадь Ижевска\n#праздники

       

       

       

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