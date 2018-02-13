«Сказбург» со счастливым концом: забор на Центральной площади Ижевска разберут к Масленице

Об этом в социальной сети Вконтакте написал глава города Юрий Тюрин.
Ижевск. Удмуртия. Забор вокруг ледового городка «Сказбург» на Центральной площади Ижевска разберут к Масленице. Об этом в социальной сети Вконтакте написал глава города Юрий Тюрин.
«Самые массовые и широкие городские гуляния пройдут в субботу 17 февраля на Центральной площади Ижевска. Чтобы не ограничивать территорию праздника и по просьбам горожан принято решение о демонтаже забора вокруг ледового городка «Сказбург», - написал Юрий Тюрин.
По его словам, с 12:00 начнётся ярмарка блинов, состоится театрализованное шоу, народные забавы и конкурсы.
«В 15:00 приходите на проводы зимы и традиционное сожжение Масленицы», - написал Юрий Тюрин.
"Сказбург" на Центральной площади Ижевска
Uploaded by ИА Сусанин on 2018-01-09.
Напомним, что городок на площади появился этой зимой. Его территория была огорожена горбылем, а за вход брали деньги, что вызвало у многих горожан недовольство.
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Журналисты информагентства "Сусанин" узнали у скульпторов, архитекторов и художников Ижевска, какие впечатления оставил после себя ледяной городок "Сказбург" на Центральной площади. Городок вызвал массу хвалебных отзывов и недовольств жителей в соцсетях. По словам создателя проекта Юрия Бычкова, на строительство городка он потратил около 10 млн рублей.