«Сказбург» со счастливым концом: забор на Центральной площади Ижевска разберут к Масленице

Об этом в социальной сети Вконтакте написал глава города Юрий Тюрин.

Ижевск. Удмуртия. Забор вокруг ледового городка «Сказбург» на Центральной площади Ижевска разберут к Масленице. Об этом в социальной сети Вконтакте написал глава города Юрий Тюрин.

«Самые массовые и широкие городские гуляния пройдут в субботу 17 февраля на Центральной площади Ижевска. Чтобы не ограничивать территорию праздника и по просьбам горожан принято решение о демонтаже забора вокруг ледового городка «Сказбург», - написал Юрий Тюрин.

По его словам, с 12:00 начнётся ярмарка блинов, состоится театрализованное шоу, народные забавы и конкурсы.

«В 15:00 приходите на проводы зимы и традиционное сожжение Масленицы», - написал Юрий Тюрин.

"Сказбург" на Центральной площади Ижевска Uploaded by ИА Сусанин on 2018-01-09.

Напомним, что городок на площади появился этой зимой. Его территория была огорожена горбылем, а за вход брали деньги, что вызвало у многих горожан недовольство.