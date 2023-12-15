Строительство ледового городка началось на Центральной площади Ижевска

Ижевск. Удмуртия. На Центральной площади Ижевска началось строительство ледового городка. Как сообщила пресс-служба администрации города, пока рабочие устанавливают деревянные каркасы, бригада подрядной организации извлекает лёд из Ижевского пруда.

Большие ледяные глыбы размером метр на два станут главным строительным материалом будущего ледового городка. Представитель подрядной организации Андрей Иванов отметил, что из-за погодных условий к работе приступили чуть позже, чем обычно.

«Мы вырезали из пруда более 150 кусков льда, это примерно 70 кубометров. За выходные наберём норму — все 250 кубов льда, которые нам необходимы для строительства ледовых объектов. Лёд чистый, прозрачный, пригодный для работы», — рассказал Андрей Иванов.

Уже сейчас лёд доставляют на Центральную площадь — главную новогоднюю площадку Ижевска, в ближайшие дни начнутся монтажные работы. Тема ледового городка в этом году — русские народные сказки. На Центральной площади к концу года появятся семь ледовых объектов — это большая горка «Конёк-горбунок», средняя горка «Лягушка-царевна» и горка для самых маленьких «Остров Буян».

Художники вырежут изо льда фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также обустроят две фотозоны, на одной из них будет присутствовать символ года Дракоша, на другой можно будет сфотографироваться на фоне надписи «С Новым годом!».

Напомним, сейчас на Центральной площади монтируют новые световые конструкции — три арки, оборудованные гирляндами, декоративными лампочками, световыми лентами, которые также будут создавать особое праздничное настроение в новогодние каникулы.