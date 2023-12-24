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В Ижевске состоялось праздничное открытие новогодней ёлки

14:10, 24 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
В Ижевске состоялось праздничное открытие новогодней ёлки
14:10, 24 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
27
0
#Новый год\n#Ижевск\n#Центральная площадь Ижевска
Фото: ИА "Сусанин"
27
0

На Центральной площади подключили главное городское украшение.

Ижевск. Удмуртия. 23 декабря на Центральной площади Ижевска состоялось официальное открытие главной городской ёлки. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.  


20-метровую ель украшает специальная иллюминация в стилистике удмуртских узоров. В частности, на верхушке закреплена звезда в виде солярного знака. Также накануне открыли новые красочные конструкции, которые впервые украсили Центральную площадь. Это световые арки: входная группа-арка в виде замка с часами, арка-часы с Дедом Морозом. Арочный световой потолок длиной 24 метров украшен гирляндами, декоративными лампочками и световыми лентами. 

На Центральной площади артисты представили театрализованную программу «Новый год в опасности или Шапокляк возвращается…» (6+). 

С праздничной афишей новогоднего фестиваля «Время быть вместе» (6+) можно ознакомится здесь

 

14:10, 24 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
27
0
#Новый год\n#Ижевск\n#Центральная площадь Ижевска