В Ижевске состоялось праздничное открытие новогодней ёлки

Ижевск. Удмуртия. 23 декабря на Центральной площади Ижевска состоялось официальное открытие главной городской ёлки. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.



20-метровую ель украшает специальная иллюминация в стилистике удмуртских узоров. В частности, на верхушке закреплена звезда в виде солярного знака. Также накануне открыли новые красочные конструкции, которые впервые украсили Центральную площадь. Это световые арки: входная группа-арка в виде замка с часами, арка-часы с Дедом Морозом. Арочный световой потолок длиной 24 метров украшен гирляндами, декоративными лампочками и световыми лентами.

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