Новый год в Ижевске: праздничная программа 4 января будет посвящена бабушкам

Ижевск. Удмуртия. Новогодняя программа в Ижевске 4 января будет посвящена бабушкам. С программой мероприятий можно ознакомиться на сайте.

С 12:00 до 13:00 на Центральной площади Ижевска пройдёт детская театрализованная программа «Новогодняя бабушкина сказочка» (0+). Также с 12:00 до 14:00 в парке Кирова будет проводиться анимационная программа «Весёлая бабушка» (0+).

С 13:00 до 15:00 – интерактивная программа «А ну-ка, бабушки» (0+) в Летнем саду. В сквере оружейника Драгунова с 14:00 до 15:30 жителей ждут на «Бабушкины забавы» (0+).

В парке Тишино с 15:00 до 16:00 проведут игровую театрализованную программу «Дюдюкины проделки» (0+), а с 14:00 до 16:00 на Центральной площади состоится турнир по чужонболу (6+).

В завершении торжества с 19:00 до 21:00 состоится праздничная программа «ПРОбабушка» (6+) с ансамблями «Бабушки из Бураново» и «Забава», а также театром «Айкай»