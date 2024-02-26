Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
СЭГЗ: на земле, на воде и в воздухе Лонгрид Семейное дело Лонгрид Самоварный дом Лонгрид

На Центральной площади Ижевска 28 февраля начнут убирать ледовый городок

13:45, 26 февраля, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
На Центральной площади Ижевска 28 февраля начнут убирать ледовый городок
13:45, 26 февраля, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
33
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Центральная площадь Ижевска\n#ледовый городок
Фото: ИА «Сусанин»
33
0

Горожанам не стоит подходить близко к фигурам во время проведения работ.

Ижевск. Удмуртия. Ледовый городок на Центральной площади Ижевска начнут убирать в среду, 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Ледовый городок был посвящен теме «Русских народных сказок». Официально его открыли 31 декабря 2023 года.

Жителей просят быть осторожными рядом с фигурами до момента демонтажа и во время самих работ. Напомним, что уже в четверг и пятницу синоптики обещают в Удмуртии плюсовую температуру. 

13:45, 26 февраля, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
33
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Центральная площадь Ижевска\n#ледовый городок