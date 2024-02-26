На Центральной площади Ижевска 28 февраля начнут убирать ледовый городок

Ижевск. Удмуртия. Ледовый городок на Центральной площади Ижевска начнут убирать в среду, 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ледовый городок был посвящен теме «Русских народных сказок». Официально его открыли 31 декабря 2023 года.

Жителей просят быть осторожными рядом с фигурами до момента демонтажа и во время самих работ. Напомним, что уже в четверг и пятницу синоптики обещают в Удмуртии плюсовую температуру.