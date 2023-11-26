Ижевск. Удмуртия. На Центральной площади Ижевска установят новые новогодние световые конструкции. На следующей неделе начнется монтаж входной группы, 24-метровой арки и часов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, на Центральной площади уже ведется монтаж новогодней ёлки. На верхушке 20-метровой искусственной ели установят звезду в виде трехметрового солярного знака.

Рядом с главной ёлкой Ижевска будет установлен ледовый городок. Напомним, он будет выполнен в теме русских народных сказок.

Новогодняя иллюминация также будет смонтирована по ул. 10 лет Октября и ул. Клубная.