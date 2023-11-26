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На Центральной площади Ижевска установят новые новогодние световые конструкции

10:16, 26 ноября, 2023
Константин Ижболдин
журналист
На Центральной площади Ижевска установят новые новогодние световые конструкции
10:16, 26 ноября, 2023
Константин Ижболдин
журналист
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#Новый год\n#Ижевск\n#Центральная площадь Ижевска
Фото: Администрация Ижевска
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Монтаж начнется на следующей неделе.

Ижевск. Удмуртия. На Центральной площади Ижевска установят новые новогодние световые конструкции. На следующей неделе начнется монтаж входной группы, 24-метровой арки и часов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Напомним, на Центральной площади уже ведется монтаж новогодней ёлки. На верхушке 20-метровой искусственной ели установят звезду в виде трехметрового солярного знака.

Рядом с главной ёлкой Ижевска будет установлен ледовый городок. Напомним,  он будет выполнен в теме русских народных сказок. 

Новогодняя иллюминация также будет смонтирована по ул. 10 лет Октября и ул. Клубная. 

10:16, 26 ноября, 2023
Константин Ижболдин
журналист
300
0
#Новый год\n#Ижевск\n#Центральная площадь Ижевска