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      Удмуртия вошла в тройку регионов-лидеров по производству молока

      17:38, 12 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      17:38, 12 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
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      0
      #сельское хозяйство\n#Удмуртия\n#молоко\n#надои
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      Почти 640 тыс. тонн молока произведено в 2017 году.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртская Республика входит в тройку российских регионов-лидеров по объёму производства молока в сельхозорганизациях. Об этом заявил глава региона Александр Бречалов на совещании по вопросам комплексной поддержки молочной отрасли.

      По данным Росстата, на 1 января 2018 года Удмуртию обходят только Татарстан и Краснодарский край. В 2017 году производство молока выросло на 4,7%. Были введены в строй 62 молочных фермы, а поголовье увеличилось более чем на 2 000 коров. Всё это обеспечило возможность производства 639,8 тыс. тонн молока.

      «Молочное животноводство - одна из перспективных точек роста для экономики Удмуртии, и хозяйства республики, специализирующиеся на производстве молока, получат дополнительную поддержку», - сказалл Александр Бречалов.

      Также он отметил, что для помощи молочной отрасли будет предпринят целый комплекс мер. Например, увеличение финансовой поддержки молочного животноводства и проработка вопроса о стабилизации закупочных цен на сырое молоко.

      17:38, 12 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      1100
      0
      #сельское хозяйство\n#Удмуртия\n#молоко\n#надои

       

       

       

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