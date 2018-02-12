Удмуртия вошла в тройку регионов-лидеров по производству молока

Почти 640 тыс. тонн молока произведено в 2017 году.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртская Республика входит в тройку российских регионов-лидеров по объёму производства молока в сельхозорганизациях. Об этом заявил глава региона Александр Бречалов на совещании по вопросам комплексной поддержки молочной отрасли.

По данным Росстата, на 1 января 2018 года Удмуртию обходят только Татарстан и Краснодарский край. В 2017 году производство молока выросло на 4,7%. Были введены в строй 62 молочных фермы, а поголовье увеличилось более чем на 2 000 коров. Всё это обеспечило возможность производства 639,8 тыс. тонн молока.

«Молочное животноводство - одна из перспективных точек роста для экономики Удмуртии, и хозяйства республики, специализирующиеся на производстве молока, получат дополнительную поддержку», - сказалл Александр Бречалов.

Также он отметил, что для помощи молочной отрасли будет предпринят целый комплекс мер. Например, увеличение финансовой поддержки молочного животноводства и проработка вопроса о стабилизации закупочных цен на сырое молоко.