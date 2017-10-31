В Удмуртии написали гимн для «Большого этнографического диктанта»

Песня «Народов много – страна одна» прозвучит в день проведения акции, 3 ноября, на всех площадках.

Ижевск. Удмуртия. Гимн для «Большого этнографического диктанта» написали в Удмуртии. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» рассказала организатор международной акции и автор идеи гимна Мария Созыкина.

Слова песни написал удмуртский поэт и музыкант Богдан Анфиногенов. Музыку сочинил продюсер проекта «Эктоника» Владислав Горжак. Гимн прозвучит в исполнении Богдана Анфиногенов и Алины Антоновой.

Фото: vk.com/mary_avleeva

По словам Марии Созыкиной, сейчас идет активная работа над песней, и она будет готова в четверг, 2 ноября. А 3 ноября – в день проведения БЭД – гимн под названием «Народов много – страна одна» прозвучит на всех площадках, где будет проходить акция.

Напомним, что в Удмуртии для написания диктанта будет организовано сразу 210 площадок. Также проверить свои этнографические знания можно онлайн на официальном сайте БЭД.

Результаты станут известны 12 декабря 2017 года.