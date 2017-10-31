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      В Удмуртии написали гимн для «Большого этнографического диктанта»

      11:05, 31 октября, 2017
      Диана Ворончихина
      11:05, 31 октября, 2017
      Диана Ворончихина
      191
      0
      #образование\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#этнос
      Фото: vk.com/mari_sozukina
      191
      0

      Песня «Народов много – страна одна» прозвучит в день проведения акции, 3 ноября, на всех площадках.

      Ижевск. Удмуртия. Гимн для «Большого этнографического диктанта» написали в Удмуртии. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» рассказала организатор международной акции и автор идеи гимна Мария Созыкина.

      Слова песни написал удмуртский поэт и музыкант Богдан Анфиногенов. Музыку сочинил продюсер проекта «Эктоника» Владислав Горжак. Гимн прозвучит в исполнении Богдана Анфиногенов и Алины Антоновой.

      C_6GvZq71a0.jpg

      Фото: vk.com/mary_avleeva

      По словам Марии Созыкиной, сейчас идет активная работа над песней, и она будет готова в четверг, 2 ноября. А 3 ноября – в день проведения БЭД – гимн под названием «Народов много – страна одна» прозвучит на всех площадках, где будет проходить акция. 

      Напомним, что в Удмуртии для написания диктанта будет организовано сразу 210 площадок. Также проверить свои этнографические знания можно онлайн на официальном сайте БЭД.

      Результаты станут известны 12 декабря 2017 года. 

      11:05, 31 октября, 2017
      Диана Ворончихина
      191
      0
      #образование\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#этнос

       

       

       

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