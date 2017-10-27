Этнографический диктант в Удмуртии напишут на 210 площадках

Мероприятие состоится 3 ноября.
Ижевск. Удмуртия. Большой этнографический диктант напишут в Удмуртии сразу на 210 площадках. Мероприятие состоится в пятницу, 3 ноября, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Удмуртия стала субъектом, в котором организовано больше всего площадок, далее идет Красноярский край – 137 площадок.
Всего 3 ноября диктант по всей России и за рубежом (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия, Южная Осетия) напишут на 1,5 тыс. площадок.
Стать участником мероприятия может каждый желающий в возрасте от 15 лет. Для этого нужно просто обратиться на площадку.
В Ижевске их будет восемь:
- библиотека имени Некрасова (улица Вадима Сивкова, 158);
- библиотека имени Флора Васильева (улица 50 лет Пионерии, 22);
- библиотека имени Мусы Джалиля (улица Садовая, 1);
- библиотека имени Горького (улица Удмуртская, 216);
- библиотека имени Пастухова (площадь 50-летия Октября, 6);
- библиотека имени Толстого (улица Ворошилова, 18);
- библиотека-филиал № 23 (улица 40-лет Победы, 56а);
- республиканский колледж духовно-нравственного образования (улица Свердлова, 9).
Кроме того, диктант можно будет написать онлайн на официальном сайте диктанта.
Результаты станут известны 12 декабря 2017 года.