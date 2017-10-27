Этнографический диктант в Удмуртии напишут на 210 площадках

Мероприятие состоится 3 ноября.

Ижевск. Удмуртия. Большой этнографический диктант напишут в Удмуртии сразу на 210 площадках. Мероприятие состоится в пятницу, 3 ноября, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Удмуртия стала субъектом, в котором организовано больше всего площадок, далее идет Красноярский край – 137 площадок.

Всего 3 ноября диктант по всей России и за рубежом (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия, Южная Осетия) напишут на 1,5 тыс. площадок.

Стать участником мероприятия может каждый желающий в возрасте от 15 лет. Для этого нужно просто обратиться на площадку.

В Ижевске их будет восемь:

- библиотека имени Некрасова (улица Вадима Сивкова, 158);

- библиотека имени Флора Васильева (улица 50 лет Пионерии, 22);

- библиотека имени Мусы Джалиля (улица Садовая, 1);

- библиотека имени Горького (улица Удмуртская, 216);

- библиотека имени Пастухова (площадь 50-летия Октября, 6);

- библиотека имени Толстого (улица Ворошилова, 18);

- библиотека-филиал № 23 (улица 40-лет Победы, 56а);

- республиканский колледж духовно-нравственного образования (улица Свердлова, 9).

Кроме того, диктант можно будет написать онлайн на официальном сайте диктанта.

Результаты станут известны 12 декабря 2017 года.