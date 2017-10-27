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      Этнографический диктант в Удмуртии напишут на 210 площадках

      13:22, 27 октября, 2017
      Яна Шамаева
      13:22, 27 октября, 2017
      Яна Шамаева
      489
      0
      #образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#самообразование
      Фото: pixabay.com
      489
      0

      Мероприятие состоится 3 ноября.

      Ижевск. Удмуртия. Большой этнографический диктант напишут в Удмуртии сразу на 210 площадках. Мероприятие состоится в пятницу, 3 ноября, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

      Удмуртия стала субъектом, в котором организовано больше всего площадок, далее идет Красноярский край – 137 площадок.

      Всего 3 ноября диктант по всей России и за рубежом (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия, Южная Осетия) напишут на 1,5 тыс. площадок.

      Стать участником мероприятия может каждый желающий в возрасте от 15 лет. Для этого нужно просто обратиться на площадку.

      В Ижевске их будет восемь:

      - библиотека имени Некрасова (улица Вадима Сивкова, 158);

      - библиотека имени Флора Васильева (улица 50 лет Пионерии, 22);

      - библиотека имени Мусы Джалиля (улица Садовая, 1);

      - библиотека имени Горького (улица Удмуртская, 216);

      - библиотека имени Пастухова (площадь 50-летия Октября, 6);

      - библиотека имени Толстого (улица Ворошилова, 18);

      - библиотека-филиал № 23 (улица 40-лет Победы, 56а);

      - республиканский колледж духовно-нравственного образования (улица Свердлова, 9).

      Кроме того, диктант можно будет написать онлайн на официальном сайте диктанта.

      Результаты станут известны 12 декабря 2017 года.

      13:22, 27 октября, 2017
      Яна Шамаева
      489
      0
      #образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#самообразование

       

       

       

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