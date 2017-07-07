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      Розыск преступника в Ижевске, дело «пьяного» мальчика из Балашихи и Путин на G20: что произошло минувшей ночью

      08:00, 07 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      08:00, 07 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      1512
      0
      #Ижевск\n#США\n#розыск\n#полиция\n#авария\n#Россия\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествие\n#Путин\n#Дональд Трамп
      Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии
      1512
      0

      «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Журналисты информагентства «Сусанин» рассказывают о том, что произошло в Удмуртии, России и мире в ночь с 6 на 7 июля. В подборку попали новости о розыске возможного преступника в Ижевске, продолжении дела «пьяного» мальчика из Балашихи и прибытии Путина на саммит G20.

      Внимание, розыск:

      В Ижевске сотрудники полиции разыскивают молодого человека, которого подозревают в совершении тяжкого преступления в отношении девушки. Что именно произошло между жителями республики – не сообщается. Случай произошел в ночь с 28 на 29 июня 2017 года на улице Труда в Ижевске.

      «Разыскивается мужчина среднего телосложения, рост около 170 см. Конфиденциальность гарантирована», - говорится в сообщении правоохранителей.

      Всем, кто узнал данного мужчину, убедительная просьба сообщить в полицию по следующим номерам: 89127468889, 89658488743, 89829966701, 415-410.

      Под арест:

      Железнодорожный городской суд отправил под арест до 15 сентября женщину, обвиняемую по делу о резонансном ДТП в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб шестилетний ребенок. Об этом сообщает «Интерфакс».

      «Суд постановил: избрать в отношении Ольги Алисовой меру пресечения в виде ареста до 15 сентября включительно», - огласила в четверг решение судья Светлана Двуреченских. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Алисовой с подписки о невыезде на арест.

      15 июня пресс-служба подмосковного главка МВД сообщила о возбуждении уголовного дела по факту гибели в апреле шестилетнего мальчика под колесами автомобиля, которым управляла 31-летняя женщина, во дворе жилого дома в городе Железнодорожном (один из районов Балашихи). В сообщении отмечалось, что женщине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

      G20

      Владимир Путин прибыл в Германию для участия в саммите G20. Как сообщает RT со ссылкой на Риа Новости, российский лидер поучаствует в рабочих заседаниях, посвящённых различным тематикам, а также неформальной встрече по проблематике борьбы с терроризмом.

      Ожидается, что в Гамбурге российский лидер проведёт ряд встреч в ходе мероприятия. В частности, сообщалось, что он намерен встретиться с коллегами из США, Франции, Германии, Турции, премьерами Японии и Австралии.

      Предъявили обвинение:

      Министерство юстиции США предъявило экс-менеджеру автомобилестроительной компании Audi Джованни Памио обвинение в мошенничестве. По информации RT, дело касается подтасовки результатов тестов на выбросы вредных веществ дизельными автомобилями производителя.

      «В отношении бывшего менеджера Audi было возбуждено уголовное дело за его роль в длительном заговоре, целью которого было обмануть американских регуляторов и клиентов. Обман происходил по средству внедрения специального программного обеспечения, разработанного для искажения тестов на выбросы в тысячах автомобилей компании», — указывает ведомство.

      08:00, 07 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      1512
      0
      #Ижевск\n#США\n#розыск\n#полиция\n#авария\n#Россия\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествие\n#Путин\n#Дональд Трамп

       

       

       

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