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      В Удмуртии водителей школьных автобусов на селе хотят обязать переводить детей через дорогу

      08:00, 25 апреля, 2017
      08:00, 25 апреля, 2017
      184
      0
      #дети\n#безопасность детей\n#безопасность движения\n#село\n#автобус\n#Александр Бречалов
      Фото: @arzik2
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      Такое распоряжение кабинету министров республики дал врио главы региона.

      Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов предложил обязать водителей школьных автобусов на селе переводить детей через дорогу в темное время суток. Такое поручение он дал исполняющему обязанности председателя правительства республики Виктору Савельеву на заседании кабинета министров региона.

      «У нас таких участков много, когда автобус останавливается школьный и дети должны переходить дорогу под горку. Мы понимаем, что, если фура там будет в сумерках в вечернее время нестись зимой, не заметят никаких детей», - сказал Бречалов.

      По его словам, в инструкции водителям нужно написать, чтобы в таких случаях они выходили из автобуса, надевали светоотражающий жилет и переводили школьников через дорогу.

      «Соответственно главам поселений организовать работу, чтобы родители по очереди или кто-то встречал детей и провожал. Это не ноу-хау, так делается и я думаю, что это не очень сложно», - пояснил врио главы Удмуртии.

      Осенью 2016 года ученик одной из школ Завьяловского района погиб под колесами иномарки, когда переходил дорогу. Подросток ездил на экскурсию в Казань. Экскурсионный автобус остановился на обочине трассы у деревни Большая Венья, при этом никто из взрослых не проследил за тем, как 13-летний мальчик переходил проезжую часть. 

      08:00, 25 апреля, 2017
      184
      0
      #дети\n#безопасность детей\n#безопасность движения\n#село\n#автобус\n#Александр Бречалов
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