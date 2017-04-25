В Удмуртии водителей школьных автобусов на селе хотят обязать переводить детей через дорогу

Такое распоряжение кабинету министров республики дал врио главы региона.

Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов предложил обязать водителей школьных автобусов на селе переводить детей через дорогу в темное время суток. Такое поручение он дал исполняющему обязанности председателя правительства республики Виктору Савельеву на заседании кабинета министров региона.

«У нас таких участков много, когда автобус останавливается школьный и дети должны переходить дорогу под горку. Мы понимаем, что, если фура там будет в сумерках в вечернее время нестись зимой, не заметят никаких детей», - сказал Бречалов.

По его словам, в инструкции водителям нужно написать, чтобы в таких случаях они выходили из автобуса, надевали светоотражающий жилет и переводили школьников через дорогу.

«Соответственно главам поселений организовать работу, чтобы родители по очереди или кто-то встречал детей и провожал. Это не ноу-хау, так делается и я думаю, что это не очень сложно», - пояснил врио главы Удмуртии.

Осенью 2016 года ученик одной из школ Завьяловского района погиб под колесами иномарки, когда переходил дорогу. Подросток ездил на экскурсию в Казань. Экскурсионный автобус остановился на обочине трассы у деревни Большая Венья, при этом никто из взрослых не проследил за тем, как 13-летний мальчик переходил проезжую часть.