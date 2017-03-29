Педагог из Завьялово заплатит штраф за смерть подростка на дороге

При организации поездки обнаружили ряд нарушений.

Завьялово. Удмуртия. Классный руководитель одной из школ Завьяловского района организовала экскурсию 30 школьников в Казань во время которой погиб один из ее подопечных. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского общества Удмуртии, трагедия произошла осенью 2016 года, когда они уже вернулись домой.

Педагог не организовала безопасную высадку детей из автобуса. Когда транспортное средство со школьниками остановилось на обочине, ученик 8 класса решил перейти дорогу и его насмерть сбил автомобиль.

Также подсудимая заключила договор, противоречащий законодательству и правилам, которые запрещают перевозку детей автобусами с 23:00 до 6:00.

Так как женщина ранее не судима, имеет положительную характеристику и принесла извинения матери погибшему, которые та приняла и поддержала ходатайство о прекращении уголовного дела, суд назначил педагогу штраф.

Напомним, трагедия произошла 22 октября 2016 года около 01:20. 13-летний мальчик попал под колеса «Хонды Аккорд» на трассе у деревни Большая Венья.