Застройщику дали неделю на исправление ситуации с переселенцами из ветхого жилья в Малопургинском районе

Как сообщил вовремя совещания главный федеральный инспектор по республике Дмитрий Мусин всю информацию по данным случаям передадут в правоохранительные органы.

Кечево. Малая Пурга. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов дал застройщику неделю на исправление ситуации с переселенцами в деревне Кечево и Малой Пурге. Как сообщил вовремя совещания ГФИ по республике Дмитрий Мусин всю информацию по данным случаям передадут в правоохранительные органы.





«У вас есть неделя, чтобы сделать предложение. Но все проблемы должны быть решены. Иначе потом я буду подключать прокуратуру и правоохранительные органы. Это история про отношение к человеку», - сказал временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов во время совещания в районной администрации.





Дмитрий Мусин также добавил, что проверит кому досталась земля из-под снесенных домов.

«Вся информация попадет в правоохранительные органы. А также информация о том, кому перешла земля из-под старых снесенных домов. Мне нужна полная информация о тех, кто является правообладателем», - сказал Мусин.



