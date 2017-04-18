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      Застройщику дали неделю на исправление ситуации с переселенцами из ветхого жилья в Малопургинском районе

      10:55, 18 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      10:55, 18 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
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      #общество\n#жилье\n#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
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      Как сообщил вовремя совещания главный федеральный инспектор по республике Дмитрий Мусин всю информацию по данным случаям передадут в правоохранительные органы.

      Кечево. Малая Пурга. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов дал застройщику неделю на исправление ситуации с переселенцами в деревне Кечево и Малой Пурге. Как сообщил вовремя совещания ГФИ по республике Дмитрий Мусин всю информацию по данным случаям передадут в правоохранительные органы.

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      «У вас есть неделя, чтобы сделать предложение. Но все проблемы должны быть решены. Иначе потом я буду подключать прокуратуру и правоохранительные органы. Это история про отношение к человеку», - сказал временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов во время совещания в районной администрации.

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      Дмитрий Мусин также добавил, что проверит кому досталась земля из-под снесенных домов. 

      «Вся информация попадет в правоохранительные органы. А также информация о том, кому перешла земля из-под старых снесенных домов. Мне нужна полная информация о тех, кто является правообладателем», - сказал Мусин.

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      10:55, 18 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      380
      0
      #общество\n#жилье\n#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
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