В Удмуртии в суд направили дело о мошенничестве с жильем для детей-сирот

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии в суд направили уголовное дело о мошенничестве с жильем для детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Обвиняемыми по делу проходят 37-летняя риелтор и 46-летний представитель застройщика. По данным следствия, в 2020 году они приняли участие в аукционах на закупку жилых помещений для детей-сирот. Желая «нажиться» на этом, они внесли недостоверные сведения в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и технические планы пяти жилых помещений, находящихся в Сарапуле. Обвиняемые завысили площадь жилья. Ущерб от их действий превысил 600 тыс. рублей.

Следователи установили реальную площадь квартир, опросили их собственников, сотрудников Минстроя Удмуртии, Росреестра, регионального центра закупок.

Ущерб бюджету возмещен. Дело рассмотрит Сарапульский городской суд.