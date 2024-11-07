В 2024 году в Удмуртии ввели в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья

Ижевск. Удмуртия. За 10 месяцев 2024 года в Удмуртии построено и введено в эксплуатацию 1 млн 237 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Отмечается, что уже построено на 1,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. 468 тыс. кв. м — это многоквартирные дома, а 769 тыс. кв. м — частные. 72% квартир, которые будут сданы до конца 2024 года, уже проданы.

Всего в текущем году 77 компаний-застройщиков строят в Удмуртии 148 многоквартирных домов общей жилой площадью 1,368 млн кв. м.

«По итогам 2024 года обеспеченность жильем на одного городского жителя республики составит 27,6 квадратных метров, в сельской местности — 30,5 квадратных метров. В целом же по Приволжскому федеральному округу Удмуртия по общей площади введенных жилых домов занимает первое место — 795,3 квадратных метра на 1000 человек», — заявила первый заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Ольга Дубовцева.

Все многоэтажные дома, которые сейчас строятся в Удмуртии, будут сданы до конца 2028 года. Также речь идёт и о 9-этажном и 12-этажном домах в Воткинске. Республика предоставила застройщикам в аренду без торгов земельные участки, а компании выделят 6% от общего количества квартир в доме для расселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Напомним, что темпы роста ввода жилья в Удмуртии прогнозируются на уровне 5% в год.