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В 2024 году в Удмуртии ввели в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья

08:30, 07 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В 2024 году в Удмуртии ввели в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья
08:30, 07 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
181
0
#Удмуртия\n#жилье\n#жилищное строительство
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
181
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Сейчас в регионе строятся 148 многоэтажек.

Ижевск. Удмуртия. За 10 месяцев 2024 года в Удмуртии построено и введено в эксплуатацию 1 млн 237 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Отмечается, что уже построено на 1,6%  больше, чем за аналогичный период 2023 года. 468 тыс. кв. м — это многоквартирные дома, а  769 тыс. кв. м — частные. 72% квартир, которые будут сданы до конца 2024 года, уже проданы. 

Всего в текущем году 77 компаний-застройщиков строят в Удмуртии 148 многоквартирных домов общей жилой площадью 1,368 млн кв. м. 

«По итогам 2024 года обеспеченность жильем на одного городского жителя республики составит 27,6 квадратных метров, в сельской местности — 30,5 квадратных метров. В целом же по Приволжскому федеральному округу Удмуртия по общей площади введенных жилых домов занимает первое место — 795,3 квадратных метра на 1000 человек», — заявила первый заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Ольга Дубовцева.

Все многоэтажные дома, которые сейчас строятся в Удмуртии, будут сданы до конца 2028 года. Также речь идёт и о 9-этажном и 12-этажном домах в Воткинске. Республика предоставила застройщикам в аренду без торгов земельные участки, а компании выделят 6% от общего количества квартир в доме для расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. 

Напомним, что темпы роста ввода жилья в Удмуртии прогнозируются на уровне 5% в год. 

08:30, 07 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
181
0
#Удмуртия\n#жилье\n#жилищное строительство