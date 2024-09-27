За лето спрос на долгосрочную аренду загородных домов в Удмуртии вырос на 53%

Ижевск. Удмуртия. Минувшим летом в Удмуртии, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, на 53% вырос спрос на долгосрочную аренду загородного жилья. Об этом сообщает пресс-служба Авито по Поволжью.

Аналитики компании выяснили, что жители России, в том числе и Удмуртии, в три раза чаще рассматривали вариант аренды коттеджа. На 65% вырос спрос на таунхаусы, на 33% — на дома и на 30% — на дачи.

Также в Удмуртии на 86% увеличилась количество сдаваемых в аренду загородных домов. Но зато в России уменьшился размер объектов, которых сдают в долгосрочную аренду — с 122 до 111 кв. м. В Удмуртии средняя площадь домов составляет 88 кв. м.

Несмотря на это, в регионе, как и в целом по России, не изменилась стоимость долгосрочной аренды загородного жилья летом 2024 года. В среднем она составила 40 тыс. рублей.