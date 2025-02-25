Ижевск. Удмуртия. По данным исследования российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру», Ижевск вошёл в топ-10 городов по доступности посуточного жилья. Об этом сообщил ТАСС.

Данные приведены по итогам февраля 2025 года. Рейтинг городов с самой недорогой арендой такого жилья возглавил Калининград (2 740 рублей за сутки), следом идёт Тюмень (2 720 рублей). Ижевск расположился на шестом месте (2 580 рублей), обойдя Омск, Барнаул, Вологду и Саратов.

Средняя стоимость аренды жилья для туристов в феврале составила 4 240 рублей в сутки. Это на 14% больше, чем год назад.