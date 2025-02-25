Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Indoor-реклама: что это? Лонгрид Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид

Ижевск вошёл в топ-10 городов по доступности посуточной аренды жилья для туристов

15:10, 25 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевск вошёл в топ-10 городов по доступности посуточной аренды жилья для туристов
15:10, 25 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
248
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#жилье\n#аренда
Источник фото: ИА «Сусанин»
248
0

Средняя цена на такие квартиры в столице Удмуртии составляет 2580 рублей в сутки.

Ижевск. Удмуртия. По данным исследования российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру», Ижевск вошёл в топ-10 городов по доступности посуточного жилья. Об этом сообщил ТАСС.

Данные приведены по итогам февраля 2025 года. Рейтинг городов с самой недорогой арендой такого жилья возглавил Калининград (2 740 рублей за сутки), следом идёт Тюмень (2 720 рублей). Ижевск расположился на шестом месте (2 580 рублей), обойдя Омск, Барнаул, Вологду и Саратов.

Средняя стоимость аренды жилья для туристов в феврале составила 4 240 рублей в сутки. Это на 14% больше, чем год назад.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

15:10, 25 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
248
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#жилье\n#аренда